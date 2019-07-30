В Новосибирской области появилось Министерство цифрового развития и связи. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ведомства. Новая структура была создана на базе Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона.

В Новосибирской области появилось Министерство цифрового развития и связи. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Новая структура была создана на базе Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона."Дело не только в смене названия и номинальном повышении статуса органа власти. Это окончательное выстраивание системы управления органов региональной власти в соответствии со строгой логикой: министерства будут отвечать за развитие различных отраслей экономики, департаменты — за функции. Цифровая трансформация является национальным приоритетом, и это особенно актуально для нашего интеллектуального региона", — заявил губернатор.Развитие этого направления важнейшей задачей для Новосибирской области, так как именно здесь расположены самые мощные в стране IT-кластеры и целая плеяда технических вузов. Трансформация Департамента информатизации в новую структуру поможет осуществить системное внедрение цифровых технологий во все отрасли социального и экономического развития региона, а также повысит эффективность государственного управления в цифровой сфере."Помимо существующих функций, среди которых — обеспечение работоспособности информационных систем, линий связи и вычислительных средств, министерство возьмет на себя ответственность за развитие всех компонентов цифровой экономики", — отметил глава области.Таким образом, Министерство цифрового развития и связи будет контролировать формирование и реализацию проектов цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, а также координировать реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика" на территории Новосибирской области. Новыми задачами ведомства станут эффективная работа с IT-компаниями в контексте опережающего развития отрасли, экспорт IT-решений, продвижение областных IT-проектов на федеральный уровень и реализация различных мер государственной поддержки."Руководителем структуры по-прежнему останется Анатолий Дюбанов", - уточнил глава региона. Напомним, ранее он занимал пост руководителя Департамента информатизации и телекоммуникационных технологий. Теперь же Дюбанов получит должность министра цифрового развития и связи.