В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего с топором на сотрудников компании, предоставляющей брокерские и кредитные услуги. В результате ЧП пострадали два человека.

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, напавшего с топором на сотрудников компании, предоставляющей брокерские и кредитные услуги. В результате ЧП пострадали два человека. С различными травмами они доставлены в больницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.По данным СМИ, мужчина пришел в офис компании, расположенной в бизнес-центре "Лидер" на площади Конституции, и заявил, что недоволен предоставленными ему услугами. Во время выяснения отношений он достал топор и ранил своих оппонентов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.