Сочи принимает джазовый фестиваль Игоря Бутмана. На курорт приехали именитые представители мирового джаза. В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, джем-сейшены, а также бесплатные концерты.

Сочи принимает юбилейный X джазовый фестиваль Игоря Бутмана. На курорт приехали именитые представители мирового джаза. В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, джем-сейшены, а также бесплатные концерты.Как информирует "Вести Сочи", 1 августа в 19:00 праздник музыки откроется традиционным джазовым парадом. В этом году музыкальная колонна вновь пройдет по улице Навагинской от ЦУМа до Площади Флага, где состоится Гала-концерт по случаю открытия фестиваля. Откроет фестиваль Биг-бэнд "Сочи", в этот же день выступят Сергей Коренев и Биг-бэнд "Саранск".Основные мероприятия музыкального праздника пройдут на двух сценах — Зимнего театра, парка науки и искусства "Сириус" и концертного зала "Фестивальный". Бесплатные музыкальные вечера будут проходить на Площади Флага.Десятилетняя история фестиваля началась в 2010 году, когда в столице XXII Олимпийских Игр стартовала Культурная Олимпиада. С тех пор этот музыкальный праздник стал не только одним из самых значимых событий в культурной жизни России, но и составил серьезную конкуренцию зарубежным. Второй год подряд он входит в десятку лучших джазовых фестивалей России.