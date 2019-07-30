В сочинских квартирах обнаружили новый вид таракана – он большой и летает.

Длина тела нового обитателя черноморского курорта составляет 5 см, с усами – 9 см. Эксперты выяснили, что это американский таракан – один из крупнейших в мире.Таких тараканов нередко содержат в террариумах – как экзотику. Появление его в ряде районов Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так с бегством из террариумов, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.Родом этот таракан из тропической Африки, но сейчас его можно встретить по всему миру. В теплых районах он живет как в зданиях, так и в природной среде. Насекомые могут переносит инфекцию и вызвать у человека аллергию.Эксперты утверждают, что американский таракан может неплохо прижиться на Черноморском побережье, сообщают "Кубанские новости".