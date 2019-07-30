Сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей

Сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублейДвух мужчин из Костромы и Вязников обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В декабре прошлого года один из них, работая на предприятия в Вязниках, вступил в сговор с жителем Костромы и внес ложные сведения в транспортную накладную о весе вывезенной с территории массы стального лома.Вместе они украли более 8-ми тонн металла. Автомобиль с похищенным металлоломом остановили полицейские после выезда с охраняемой территории. Сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.