По версии следствия, фигуранты похитили с территории предприятия более восьми тонн стального лома, внеся ложные сведения в транспортную накладную.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителей городов Костромы и Вязники. Мужчины обвиняются совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).По версии следствия, в декабре 2018 года один из фигурантов, являясь работником предприятия в городе Вязники, вступив в сговор с жителем Костромы, внес ложные сведения в транспортную накладную о весе погруженной и впоследствии вывезенной с территории массы стального лома. Таким образом с предприятия были похищены более восьми тонн металла. Автомобиль с похищенным металлоломом был остановлен сотрудниками полиции после выезда с охраняемой территории.Полицейскими установлено, что похищенное фигуранты планировали сбыть, после чего распорядиться вырученными деньгами по своему усмотрению.Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.