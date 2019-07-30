Помимо этого, он управлял автомобилем без прав

Помимо этого, он управлял автомобилем без правВ Вязниках осудили мужчину, который виновен в покушении на дачу взятки.В середине мая этого года сотрудник ГИБДД остановил автомобиль мужчины, который оказался пьян и не имел при себе водительских прав.Желая избежать ответственности, водитель предложил правоохранители взятку в размере 1 тысячи рублей. Полицейский отказался и сообщил об этом в дежурную часть.Мужчине назначили 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.