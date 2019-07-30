Сумма ущерба составила 48 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 48 тысяч рублейВ середине июля этого года в полицию в Юрьев-Польском поступило сообщение о краже машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина припарковала свой автомобиль «ВАЗ-2107» возле дома. Покидая машину, хозяйка не заперла авто, а ключи и документы оставила в салоне. Спустя некоторое время автомобиль на месте парковки она не обнаружила.Полицейские установили подозреваемого, 25-летнего ранее судимого жителя Москвы.Мужчина свободно проник в незапертый автомобиль и перегнал транспорт в соседний регион, где сдал в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 48 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.