Кондуктора доставили в больницу

Кондуктора доставили в больницуДнем 29 июля на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей во Владимире автобус маршрута №25 с пассажирами столкнулся с большегрузом.Кондуктора автобуса доставили в больницу. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что информация о причинах аварии и других пострадавших уточняется.По предварительном данным, один из водителей выбрал небезопасный боковой интервал и ехал слишком близко к другому автотранспорту — это и стало причиной аварии.