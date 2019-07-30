К счастью, обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавшихВечером 29 июля на арендуемых компанией ООО «Русалокс» у «Точмаша» производственных площадях начался пожар. Очаг возгорания находился в производственном корпусе № 53.Пожар ликвидировали служба МЧС и сотрудники дежурных подразделений «Точмаша». Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.Специалисты устанавливают причину возгорания. Угрозы обрушения здания нет. Экологическая обстановка в промышленной зоне и на городской территории остается в норме, а предприятие работает в штатном режиме.