К счастью, обошлось без пострадавших
К счастью, обошлось без пострадавших
Вечером 29 июля на арендуемых компанией ООО «Русалокс» у «Точмаша» производственных площадях начался пожар. Очаг возгорания находился в производственном корпусе № 53.
Пожар ликвидировали служба МЧС и сотрудники дежурных подразделений «Точмаша». Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Специалисты устанавливают причину возгорания. Угрозы обрушения здания нет. Экологическая обстановка в промышленной зоне и на городской территории остается в норме, а предприятие работает в штатном режиме.