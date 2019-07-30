В сети появилось видео со вспылившим таксистом, в приступе гнева поколотившим руль и приборную панель. Пассажира водитель выпустил лишь после звонка по номеру 112 — остановил машину, выкиинул из багажника чемодан и уехал.

В сети появилось видео со вспылившим таксистом, в приступе гнева поколотившим руль и приборную панель. Водитель вез пассажира и во время спора не смог сдержать своих бурных эмоций.После того, как ехавшая из аэропорта женщина потребовала остановить автомобиль, разозленный таксист потребовал денег за поездку. Своего пассажира, как следует из описания к видео, он выпустил лишь после звонка в оперативные службы по номеру "112".Автор видео умолчал о первоначальной причине ссоры с несдержанным водителем, однако указал, что тот работает в "Яндекс.Такси".