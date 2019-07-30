Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны. По словам председателя нижней палаты, участь политиков, пришедших к власти в результате оранжевых революций, предрешена.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны. По словам председателя нижней палаты, участь политиков, пришедших к власти в результате "оранжевых революций", предрешена.Володин напомнил об экс-президенте Грузии МихаилеСаакашвили, которому запретили въезд в страну. "А вчера Порошенко с семьейпокинул Украину", – отметил спикер Госдумы.Он подчеркнул, что оба политика получили власть благодаряподдержке внешних сил и нанесли непоправимый ущерб своим странам. Так, Грузияиз-за действий Саакашвили потеряла два региона – Абхазию и Южную Осетию,напомнил председатель нижней палаты.Что касается Украины, то когда-то процветающая республика утратила суверенитет и оказалась ввергнута во внутренние гражданские конфликты,в ходе которых нарушаются фундаментальные права человека, сказал Володинжурналистам. Спикер Госдумы напомнил также об участи Ирака и Ливии, сообщает."Можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ниодин захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделалижизнь людей лучше", – констатировал Володин.Накануне СМИ сообщили, что семья Порошенко в полномсоставе покинула Украину без сопровождения охраны. На двух лайнерах они полетелив Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.Украину бывшийпрезидент покинул после допроса в Государственном бюро расследований. Противполитика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел.