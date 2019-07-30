Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны. По словам председателя нижней палаты, участь политиков, пришедших к власти в результате оранжевых революций, предрешена.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны. По словам председателя нижней палаты, участь политиков, пришедших к власти в результате "оранжевых революций", предрешена.
Володин напомнил об экс-президенте Грузии Михаиле
Саакашвили, которому запретили въезд в страну. "А вчера Порошенко с семьей
покинул Украину", – отметил спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что оба политика получили власть благодаря
поддержке внешних сил и нанесли непоправимый ущерб своим странам. Так, Грузия
из-за действий Саакашвили потеряла два региона – Абхазию и Южную Осетию,
напомнил председатель нижней палаты.
Что касается Украины, то когда-то процветающая республика утратила суверенитет и оказалась ввергнута во внутренние гражданские конфликты,
в ходе которых нарушаются фундаментальные права человека, сказал Володин
журналистам. Спикер Госдумы напомнил также об участи Ирака и Ливии, сообщает.
"Можно сделать вывод, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни
один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделали
жизнь людей лучше", – констатировал Володин.
Накануне СМИ сообщили, что семья Порошенко в полном
составе покинула Украину без сопровождения охраны. На двух лайнерах они полетели
в Объединенные Арабские Эмираты, где их следы затерялись.
Украину бывший
президент покинул после допроса в Государственном бюро расследований. Против
политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел.