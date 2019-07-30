В столичных больницах на данный момент не осталось ни одного пострадавшего в ходе несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Уточняется, что большинство обратившихся за медицинской помощью жаловались на обострение хронических заболеваний.

В столичных больницах на данный момент не осталось ни одного пострадавшего в ходе несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Уточняется, что большинство обратившихся за медицинской помощью жаловались на обострение хронических заболеваний.Главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк заявил, что абсолютно все пациенты выписаны из больниц. "По итогам прошедших выходных в "скорую помощь" Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", – подчеркнул он.Обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний, передает сайт "33Live.Ruru". Более того, все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер. "Сегодня ни одного их доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах", – уточнил Гуменюк.Напомним, что многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста прошла 27 июля в центре Москвы. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.В правоохранительных ведомствах гражданам разъяснили о незаконности массового несогласованного мероприятия и предостерегли от участия в нем. Кроме того, власти Москвы призвали горожан не принимать участие в несанкционированной акции.Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В ходе этого будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.