Жестокое убийство участницы конкурса Miss Maxim. Оказывается, Екатерина Карагланова вела довольно специфический для среднестатистической россиянки образ жизни.

Жестокое убийство участницы конкурса Miss Maxim. Оказывается, ЕкатеринаКарагланова вела довольно специфический для среднестатистической россиянкиобраз жизни.Известно, что девушка училась в ординатуре МОНИКИ (Московский областнойнаучно-исследовательский клинический институт) и бала активной инста-блогершей.На ее аккаунт было подписано более 86 тысяч человек.Карагаланова(этопсевдоним, настоящая фамилия – Семочкина – Прим. ред.) любила путешествовать. Греция, Италия, Герсания, Австрия, Франция, Доминикана, ОАЭ, Испания, Португалия. За последние полгода, несколько лет назад перебравшаяся отживущих в Мытищах родителей в Москву девушка объехала полмира.Жила красавица наширокую ногу: брендовая одежда, рестораны, узнаваемые пейзажи лучших городовмира. У Екатерины было очень много поклонников. Среди них были и мужчины,старше ее на 10-15 лет, передает сайт Так, с неким52-летним бизнесменом модель планировала в конце июля отправиться в Голландию.Попредварительным данным, погибшая состояла в отношениях с двумя мужчинами – одиниз них узнал о сопернике и решил поквитаться с девушкой, после чего сбежал вЕвропу, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительныхорганах. Также известно, что большое количество ухажеров могло быть обусловленодеятельностью погибшей. Следователи нашли фото девушки на сайтах,специализирующихся на эскорте.Друзьяне отрицают, что Карагланова могла заниматься эскорт-услугами. "Мне присылалиее фотки, где она была не совсем одетая, и у меня допытывались. Может быть, мненадо было ей написать, но я сказала, что не собираюсь о ней ничего говорить… Мнеписали, что она занимается не тем, чем надо. Говорили, что она этим еще сошколы занимается", – заявила подруга блогерши.Попоследним данным, у следствия есть подозреваемый в убийстве модели. Мужчинузадержали, передает Telegram-канал КП. Камеравидеонаблюдения, установленная в подъезде дома, где расправились с Екатериной,сняла странного незнакомца. Он вошел, словно пряча лицо, опустив кепку на глаза.Спустя примерно час вышел в перчатках и с небольшим чемоданом.Предполагают,что модель была убита в ночь на 23 июля. В ту ночь живущие этажом ниже соседислышали странные звуки. "Видимо, вэтот момент девушку убивали... Но мы подумали, что этокто-то просто мебель передвигает или что-то еще", – поделилась одна из местныхжительниц.Тело Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки утром 27 июля. Окровавленное тело девушки лежало вцентре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней был только пояс длячулок. Екатерина скончалась от потери крови,убийца нанес ей пять ударом ножом. Какписали "Дни.ру", девушка мечтала построить успешнуюкарьеру модели и даже приняла участие в конкурсе красоты в 2018 году.