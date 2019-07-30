Футболист Артем Милевский откровенно рассказал о том, что его связывает с Тиной Канделаки. Спортсмен назвал ее крутой.

Футболист Артем Милевский откровенно рассказал о том, что его связывает с Тиной Канделаки. Спортсмен назвал ее крутой.Бывший игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Артем Милевский стал очередным звездным гостем передачи на YouTube "КраСава". Спортсменпрославился не только голами, но и скандалами, а в последние годы играет за брестское "Динамо". Ведущий Евгений Савин пообщался с футболистом, причем поднял самые неоднозначные и даже интимные темы.К примеру, он поинтересовался, правда ли у Артема был секс с Тиной Канделаки. Милевский замялся, но все же ответил: "Я могу сказать, по молодости было много с кем. Конкретно с Тиной Канделаки. Это было давно, по молодости..."Спортсмен вспомнил: "Она была на передаче "Самый умный". Эт о было в Киеве. Я был только после Чемпионата мира, 21 год, и, как мне рассказывали, эту историю, как она с подружками сидела в каком-то ресторане, и мы с пацанами что-то отмечали. Тина как обычно со своей харизмой, юмором, уверенным мнением такая спрашивает: "Ну кто тут у вас такой модный? Дайте мне его номер, я сейчас его поставлю на место!" А я тогда реально не смотрел ни "Самый умный", при всем уважении не знал тебя (обращается в камеру к . – Прим.ред.). Ну то есть я знал, что есть такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит. И вот звонит телефон и она такая: "Ну привет, Милевский!" А незнакомый номер, и она говорит: "Это ". Я говорю: "Ну и что? Ну хорошо". Какой-то смех идет, знаешь, непонятно. Ну, как бы разговор не пошел, трубку положили".Однако на этом общение известного футболиста и популярной телеведущей не ограничилось. "Ну и потом как-то все завертелось, списались, увиделись, пообщались. Она крутая, честно!" – заявил Артем Милевский.