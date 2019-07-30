30.07.2019

2019-07-30 12:50:20

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (27 (9672) от 30 июля 2019 года).

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ вручил награды руководителям штабных подразделений главка. Читайте на странице 2.



НЕ ОТСИЖИВАТЬСЯ ЗА СПИНАМИ ЛИДЕРОВ

Под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи АГАФЬЕВОЙ состоялось расширенное совещание, посвящённое итогам оперативно-служебной деятельности органов предварительного следствия системы столичного главка за первое полугодие 2019 года. Подробности читайте на странице 2.



НА ПРИЁМ ЗА 9 МИНУТ

Состоялось совещание, посвящённое итогам оперативно-служебной деятельности подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве за первое полугодие 2019 года. Читайте на странице 2.



РАНО УТРОМ НА РАССВЕТЕ

Если полицейский привлекает внимание ведомственных журналистов каким-либо нетривиальным поступком, сопряжённым с подлинно профессиональным поведением, можно быть уверенным: в арсенале его добрых дел этот случай — не единственный. Подробнее на странице 3.



НЕЛЕГАЛАМ — СТОП!

Сотрудники полиции УВД по Северо-Восточному административному округу столицы провели рейд, во время которого выявили десятки лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. В этот раз вместе с правоохранителями в мероприятии принял участие журналист газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 3.



ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА — МОЛОДЫЕ ПРАВОВЕДЫ

В работе круглого стола в Правовом управлении главка столичного гарнизона полиции приняли участие старшие юрисконсульты со всех уголков России. Все они — участники Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии». Подробности на странице 4.



СВОЁ ДЕЛО ЗНАЕТ

По итогам минувшего года лучшим государственным инспектором безопасности дорожного движения подразделений технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД стал государственный инспектор МО ГИБДД ТНРЭР № 3 капитан полиции Алексей ПЕТРОВ. Подробности читайте на странице 4.



НАДЁЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ РАБОТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Видя перед собой солидный комплекс окружной полиции запада мегаполиса, нельзя не понимать, что для содержания в надлежащем порядке всей этой разноплановой инфраструктуры требуются действительно кропотливые усилия профессионалов инженерно-технической специализации. Читайте на странице 5.



ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

На взгляд современного россиянина, не укоренённого в эпоху СССР, отдельные вехи на славном пути советской милиции смотрятся необычно, порой диковинно, как и названия существовавших тогда милицейских подразделений. Читайте на страницах 6-7.



НА ФРОНТЕ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА

Участница Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел России Мария БАРДЫЧЕВА отметила 95­-летие. Хрупкой и юной девочкой она встретила Великую Отечественную войну, но смогла пережить те неимоверно тяжёлые годы, не потеряв задорной улыбки. Той самой, с которой идёт по жизни по сей день. Читайте на странице 8.



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

На связь с Отдельным батальоном ДПС ГИБДД по Северному административному округу столицы вышел один из благотворительных фондов. Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО охотно отозвались на предложение организовать экскурсию по батальону для воспитанницы детского дома в Смоленске. Продолжение на странице 8.



«ВОДИТЕЛИ, ВЫ ТОЖЕ РОДИТЕЛИ!»

В целях профилактики и снижения количества, а также тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО в районе Москворечье-Сабурово провели акцию. Продолжение на странице 8.



РАНЕНЫМ ФОРСИРОВАЛ ДНЕПР И БРОСИЛСЯ В АТАКУ…

Кавалер Золотой Звезды Героя Иван Васильевич КИРИК, который служил участковым уполномоченным 66-го отделения милиции Москвы и погиб на фронте, навечно был зачислен в списки личного состава этого столичного подразделения стражей правопорядка. Читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.





...И БУДЕШЬ НЕПОБЕДИМ

Межмуниципальный отдел МВД России «Красносельское» расположен в Новой Москве в старинном здании, которое, как считают историки, принадлежало барыне Дарье Салтыковой, получившей за свою жестокость к крепостным прозвище Салтычиха или Кровавая барыня. Подробности читайте на странице 11.



ТРАДИЦИЙ НЕ ТЕРЯЯ

Центр профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана Зайцева Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве отметил 25 лет со дня образования. Подробности на странице 12.



ГОД ТЕАТРА В НОВОЗЫБКОВЕ

Город Новозыбков Брянской области в очередной раз превратился в театральную площадку. Здесь в течение нескольких дней любители сценических искусств имели возможность познакомиться с творчеством детских коллективов из России и Белоруссии в рамках 17-го международного фестиваля молодёжных театров «Славянский перекрёсток». Подробнее на странице 13.



СПОКОЙНО И НЕОТВРАТИМО ДВИГАЛИСЬ НАВСТРЕЧУ МИНИСТРУ ТРИ БОЕВИКА

Начало светлому, возвышенному и трагическому пути Вячеслава Плеве положила Москва. Именно она, древняя столица, увидела в единственном сыне мелкопоместных калужских дворян талант и великое трудолюбие, подготовила и благословила его на тяжкий путь служения России. Подробнее на странице 14.



ЮРИЙ ЧЕРНОВ — АКТЁР НАШЕГО ДЕТСТВА

«Ну что, Корыто, сдаваться едешь?» Он снялся более чем в ста картинах, половина которых хорошо знакома зрителям, чьи юность и зрелые годы прошли в СССР. Это яркие образы в драме «Доживём до понедельника», комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), детском фильме «Приключения Электроника» (1979)... Эпизоды и роли второго плана принесли актёру известность, звание народного артиста России (2008).. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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