Юлия Высоцкая предстала перед поклонниками в неожиданном
образе. Супруга Андрея Кончаловского сфотографировалась в спортивных штанах и
домашних тапках. Фанаты назвали снимок стильным.
Юлия Высоцкая предстала перед поклонниками в неожиданном
образе. Супруга Андрея Кончаловского сфотографировалась в спортивных штанах и
домашних тапках. Фанаты назвали снимок стильным.
Юлия Высоцкая притомилась, собирая яблоки, и присела
отдохнуть на крыльцо деревянного дома. Радом с актрисой – корзина с плодами и
белая собачка. Супруга Кончаловского одета в домашние спортивные штаны и
футболку, на плечах – джинсовая куртка, на ногах – тапки.
Такой образ актрисы фанатам непривычен – хотя они видели
многое. Как ни удивительно, критиковать Юлию Высоцкую поклонники не стали- больше того, даже похвалили. "Невероятно стильное фото! Вы идеальны в
своем вкусе! Восхитительна всегда", – комментируют снимок подписчики.
В начале месяца фото 45-летней украсило обложку женского журнала "Домашний очаг". На снимке артистка предстала облаченной в пиджак, надетый на голое тело. Образ завершили ювелирные украшения и модная укладка.
"Хорошее начало недели, – отметила довольная проделанной работой , разместив фотографию в Instagram. -#Съемка была веселой, легкой, стремительной!". Подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах.