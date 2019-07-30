Юлия Высоцкая предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Супруга Андрея Кончаловского сфотографировалась в спортивных штанах и домашних тапках. Фанаты назвали снимок стильным.

Юлия Высоцкая предстала перед поклонниками в неожиданномобразе. Супруга Андрея Кончаловского сфотографировалась в спортивных штанах идомашних тапках. Фанаты назвали снимок стильным.Юлия Высоцкая притомилась, собирая яблоки, и приселаотдохнуть на крыльцо деревянного дома. Радом с актрисой – корзина с плодами ибелая собачка. Супруга Кончаловского одета в домашние спортивные штаны ифутболку, на плечах – джинсовая куртка, на ногах – тапки.Такой образ актрисы фанатам непривычен – хотя они виделимногое. Как ни удивительно, критиковать Юлию Высоцкую поклонники не стали- больше того, даже похвалили. "Невероятно стильное фото! Вы идеальны всвоем вкусе! Восхитительна всегда", – комментируют снимок подписчики.В начале месяца фото 45-летней украсило обложку женского журнала "Домашний очаг". На снимке артистка предстала облаченной в пиджак, надетый на голое тело. Образ завершили ювелирные украшения и модная укладка."Хорошее начало недели, – отметила довольная проделанной работой , разместив фотографию в Instagram. -#Съемка была веселой, легкой, стремительной!". Подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах.