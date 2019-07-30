Московская полиция задержала предполагаемого убийцу блогера Екатерины Сёмочкиной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Московская полиция задержала предполагаемого убийцу блогера Екатерины Сёмочкиной (Караглановой). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Резонансное преступление произошло в минувшие выходные: тело девушки с ножевыми ранениями было обнаружено 27 июля в съемной квартире на улице Пырьева в Москве. Убийца попытался спрятать его в чемодан.Задержанный — ранее судимый мужчина 1986 года рождения, в ближайшее время он будет доставлен на допрос.Ранее высказывались предположения, что к убийству может быть причастен 52-летний бизнесмен, который спонсировал поездки Екатерины по миру. Девушка училась в медицинском вузе и параллельно вела онлайн-дневник, в котором рассказывала о путешествиях. Одной из версий расправы называлась ревность к бывшему возлюбленному блогерши.Одной из основных улик стала запись с камеры видеонаблюдения.