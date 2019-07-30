Артист подвергся
жесткому осуждению россиян за свои слова о пожарах в Сибири. Максим Галкин был
вынужден публично объясниться.
Артист подвергся
жесткому осуждению россиян за свои слова о пожарах в Сибири. Максим Галкин был
вынужден публично объясниться.
Юморист высказался на
своей странице в Instagram о трагедии, но вместо поддержки вызвал негативную реакцию пользователей
Сети. Он записал ролик, в котором заявил, что происходящее сейчас в соцсетях не
имеет никакого отношения в борьбе за экологию.
"У нас страна,
которая всегда борется с последствиями. Ни пожарные, ни МЧС с таким огромным
регионом пожара поделать не могут. Три миллиона гектаров горят. Ни мощностей,
ни финансов, ни человеческих ресурсов… Пожары потушит обычный дождь, и вы
прекрасно об этом забудете…", – заявил Максим Галкин. Эти слова пришлись не по душе
его фолловерам.
Однако наибольшее
возмущение вызвали рассуждения знаменитости о власть имущих. "Вы обвиняете
чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как и
вы, это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Вы их выбрали, мы
их выбрали, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся", – считает Максим
Галкин.
В комментариях под видео
подписчики затравили шоумена, и ему пришлось более четко обозначить свою
позицию. Он стал оправдываться за предыдущий пост, но, как отметили некоторые,
запутался в своих же показаниях. Максим Галкин отметил, что тоже болеет за
экологию России, но его неправильно поняли.
"Никакой мысли
поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это
самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить. Я
объясняю, что три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали
чиновники, сейчас же вернут в казну", – отметил . Но, судя по
всему, его вновь не поняли, и на юмориста вновь обрушились нападки.
"Взрослый мужик, а
какую-то *** (ерунду – Прим. ред.) говорит: "Выбирайте чиновников". Ты о чем,
Максим? Их без нас выбирают, а леса можно потушить легко", "Нам, простым
смертным людям, не надо разжевывать одно и то же, все и так поняли ваш посыл, вы
лучше своим коллегам по цеху расскажите, что не стоит ловить хайп в соцсетях на
чужом горе", "Сами-то поняли, что говорите?", – вновь заклевали россияне.