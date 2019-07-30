Артист подвергся жесткому осуждению россиян за свои слова о пожарах в Сибири. Максим Галкин был вынужден публично объясниться.

Артист подвергсяжесткому осуждению россиян за свои слова о пожарах в Сибири. Максим Галкин былвынужден публично объясниться.Юморист высказался насвоей странице в Instagram о трагедии, но вместо поддержки вызвал негативную реакцию пользователейСети. Он записал ролик, в котором заявил, что происходящее сейчас в соцсетях неимеет никакого отношения в борьбе за экологию."У нас страна,которая всегда борется с последствиями. Ни пожарные, ни МЧС с таким огромнымрегионом пожара поделать не могут. Три миллиона гектаров горят. Ни мощностей,ни финансов, ни человеческих ресурсов… Пожары потушит обычный дождь, и выпрекрасно об этом забудете…", – заявил Максим Галкин. Эти слова пришлись не по душеего фолловерам.Однако наибольшеевозмущение вызвали рассуждения знаменитости о власть имущих. "Вы обвиняетечиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как ивы, это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Вы их выбрали, мыих выбрали, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся", – считает МаксимГалкин.В комментариях под видеоподписчики затравили шоумена, и ему пришлось более четко обозначить своюпозицию. Он стал оправдываться за предыдущий пост, но, как отметили некоторые,запутался в своих же показаниях. Максим Галкин отметил, что тоже болеет заэкологию России, но его неправильно поняли."Никакой мыслиподдерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – этосамое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить. Яобъясняю, что три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что свороваличиновники, сейчас же вернут в казну", – отметил . Но, судя повсему, его вновь не поняли, и на юмориста вновь обрушились нападки."Взрослый мужик, акакую-то *** (ерунду – Прим. ред.) говорит: "Выбирайте чиновников". Ты о чем,Максим? Их без нас выбирают, а леса можно потушить легко", "Нам, простымсмертным людям, не надо разжевывать одно и то же, все и так поняли ваш посыл, вылучше своим коллегам по цеху расскажите, что не стоит ловить хайп в соцсетях начужом горе", "Сами-то поняли, что говорите?", – вновь заклевали россияне.