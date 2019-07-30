Мария Захарова поражена нелепым решением украинских властей.
Заявлять о создании русскоязычного телеканала и при этом принимать закон,
ограничивающий применение русского языка, похоже на безумие.
Мария Захарова поражена нелепым решением украинских властей.
Заявлять о создании русскоязычного телеканала и при этом принимать закон,
ограничивающий применение русского языка, похоже на безумие.
Инициативу Киева Мария Захарова считает абсурдной. История,
по мнению официального представителя МИД России, больше напоминает библейскую
притчу, чем ситуацию из наших дней.
"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право
говорить по-русски в Украине, в том, что они неправы, Киев создаст
русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для
"покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в
стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для
частного общения и религиозных обрядов!" – написала Мария Захарова в
Facebook.
Некоторые подписчики дипломата высказали предположение, что
администрация Владимира Зеленского такие образом намерена усилить "борьбу
за умы" своих граждан. напомнила, что значительная часть
населения Украины хочет , чтобы у русского языка был официальный статус.
Власти, вместо этого, принимают противоречащий международным нормам закон – и в
то же время создает телеканал на русском же языке как инструмент влияния. По
мнению дипломата, это абсурд.
поддержала главный редактор RT Маргарита
Симоньян. По ее словам, планы администрации Владимира Зеленского вызывают
сочувствие. Для страны, в которой уже пятый год идет гражданская война,
создание телеканала, конечно, самое своевременное решение – с сарказмом прокомментировала
Симоньян инициативу Киева.