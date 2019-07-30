Мария Захарова поражена нелепым решением украинских властей. Заявлять о создании русскоязычного телеканала и при этом принимать закон, ограничивающий применение русского языка, похоже на безумие.

Мария Захарова поражена нелепым решением украинских властей.Заявлять о создании русскоязычного телеканала и при этом принимать закон,ограничивающий применение русского языка, похоже на безумие.Инициативу Киева Мария Захарова считает абсурдной. История,по мнению официального представителя МИД России, больше напоминает библейскуюпритчу, чем ситуацию из наших дней."То есть чтобы убедить людей, отстаивающих правоговорить по-русски в Украине, в том, что они неправы, Киев создаструсскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для"покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя встране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только длячастного общения и религиозных обрядов!" – написала Мария Захарова вFacebook.Некоторые подписчики дипломата высказали предположение, чтоадминистрация Владимира Зеленского такие образом намерена усилить "борьбуза умы" своих граждан. напомнила, что значительная частьнаселения Украины хочет , чтобы у русского языка был официальный статус.Власти, вместо этого, принимают противоречащий международным нормам закон – и вто же время создает телеканал на русском же языке как инструмент влияния. Помнению дипломата, это абсурд.поддержала главный редактор RT МаргаритаСимоньян. По ее словам, планы администрации Владимира Зеленского вызываютсочувствие. Для страны, в которой уже пятый год идет гражданская война,создание телеканала, конечно, самое своевременное решение – с сарказмом прокомментировалаСимоньян инициативу Киева.