Мужчина воспользовался оставленными в салоне ключами, похитил и сдал в пункт приема лома автомобиль жительницы Юрьев-Польского района.

16 июля текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о краже автомобиля, принадлежащего жительнице одного из сел.Полицейские установили, что 36-летняя жительница Юрьев-Польского района припарковала свой автомобиль «ВАЗ-2107» возле дома. Покидая авто, хозяйка не заперла транспортное средство, а также оставила ключи и документы в салоне. Спустя некоторое время автомобиль на месте парковки женщина не обнаружила.В ходе проведения комплекса мероприятий полицейские установили подозреваемого в хищении, 25-летнего ранее судимого жителя города Москвы.Установлено, что находясь у родственников в Юрьев-Польском районе, фигурант свободно проник в незапертый автомобиль и в дальнейшем перегнал транспорт в соседний регион, где сдал его в пункт приема металла.Сумма ущерба, причиненного собственнице противоправными действиями, составила 48 000 рублей.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.