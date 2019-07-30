В итоге она взыскала с обидчика 100 тысяч рублей

В итоге она взыскала с обидчика 100 тысяч рублейЖительница Владимира через суд взыскала затраты на стоматолога с соседей. По ее словам, мужчина выбил женщине зуб во время конфликта из-за парковки.В тот день, у машины ее супруга, припаркованной во дворе дома на улице Соколова-Соколенка, сработала сигнализация. Когда они вышли на улицу, к ним подошел сосед и стал высказывать претензии по поводу парковки. В результате словесной перепалки ответчик ударил женщину по лицу, разбив губу и выбив зуб.На лечение у стоматолога женщина потратила больше 70 тысяч рублей. Помимо этих денег пострадавшая потребовала и компенсацию морального вреда.Суд встал на сторону женщины. За имплант судья постановил взыскать на лечение в размере 70835 рублей, а моральный ущерб - 30 тысяч рублей.