Главные роли исполнили двукратный лауреат премии «Оскар» Эмма Томпсон и номинант на премию «Оскар» Стэнли Туччи

3 августа платформа КАРОАрт.LIVE, видеосервис Wink и социальная сеть «ВКонтакте» представят фильм «Удивительная миссис Мэй». Главные роли исполнили двукратный лауреат премии «Оскар» Эмма Томпсон и номинант на премию «Оскар» Стэнли Туччи.Партнеры приглашают зрителей 3 августа в 19:00 присоединиться к онлайн-обсуждению фильма, в котором примут участие креативный продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт, правозащитница и сооснователь проекта «Ты не одна» Алена Попова, белорусский и американский режиссер Дарья Жук, психолог, автор обучающих программ «Космический бублик» и «Ракетный старт» Наташа Маркович.Модератором дискуссии выступит кинокритик и корреспондент телеканала «Россия 1» Вероника Скурихина. Обсуждение можно будет посмотреть на странице .Фильм снят по мотивам мирового бестселлера «Закон о детях» Иэна Макьюэна. Идея написать книгу ему пришла во время ужина: «Несколько лет назад я ужинал в кругу судей. Весь вечер они разговаривали о работе и в какой-то момент между ними разгорелся спор. Тогда один из судей достал свою огромную книгу с рассуждениями о делах, которые он вел. После ужина у меня появилась возможность заглянуть в его книгу и увиденное в ней меня поразило до глубины души. Его заметки были подобны рассказам или новеллам. Каждое дело описывалось не только с точки зрения закона, но и морали. Мне стало очень интересно, и я понял, что любое судебное разбирательство — это сложные этические вопросы».По словам Иэна Макьюэна, именно эти истории вдохновили его на написание романа «Закон о детях», который был опубликован в сентябре 2014 года.Продюсером картины выступил Дункан Кенуорси. Он также спродюсировал фильмы «Реальная любовь» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Дункан признается, что сразу же согласился работать над фильмом: «Я не так часто встречал настолько умный, захватывающий и трогательный сценарий. Мне всегда нравилось, как пишет Иэн, но в этот раз он превзошел сам себя. Это очень эмоциональная история о сложном выборе, вставшем перед судьей».Режиссер фильма Ричард Эйр, обладатель премии Берлинского кинофестиваля, моментально утвердил Эмму Томпсон на главную роль: «Эмма — необыкновенная актриса. Я даже представить себе не мог, что эту роль может исполнить кто-то другой. Если бы она отказалась от роли, то этого фильма просто не было бы».Стэнли Туччи, исполнивший роль мужа судьи Фионы Мэй, всегда мечтал поработать вместе с Эммой Томпсон: «Эмма Томпсон — одна из величайших актрис всех времен. Она невероятная, разносторонняя. Я считаю, что она великолепна в комедийных ролях, и совершенно неповторима в драматических».Трейлер фильма можно посмотреть— это путеводитель в мире креативного контента. 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