Александр Васильев восторгается супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, а к Меган Маркл, жене Гарри, относится скептически. По его мнению, герцогиня Сассекская выглядит и ведет себя не так, как положено по статусу.

Александр Васильев восторгается супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, а к Меган Маркл, жене Гарри, относится скептически. По его мнению, герцогиня Сассекская выглядит и ведет себя не так, как положено по статусу.Александр Васильев отметил, что поклонники королевской семьи были без ума от Меган Маркл, когда она вышла замуж за принца Гарри. Позже к ней стали относиться менее снисходительно, поняв, кем она является.По мнению историка моды, у Маркл непомерные амбиции и принципы, которые она не собиралась менять ради жизни при дворе. Ее отдаленность от королевской семьи проявлялась даже в нарядах. "Она выглядела часто как бедная родственница", – считает Александр. При этом герцогиня Сассекская хотела славы и денег.Что касается внешнего вида Маркл, то здесь Васильев весьма строг. Он уверен, что супруге принца Гарри не следует распускать волосы и надевать простые вещи. В ее случае положено носить драгоценности и изысканные наряды, как это делает Кейт Миддлтон.3 Дек 2018 в 8:22 PSTВедущий шоу "Модный приговор" насчитал лишь несколько удачных предметов одежды из гардероба Маркл. Вероятно, такие наряды подбирали для Меган королевские эксперты, когда было важно выглядеть статусно. Васильев обратил внимание и на натруженные руки герцогини Сассекской. Он считает, что ей лучше носить перчатки.Недавно стало известно о выходе книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Многие считают, что .