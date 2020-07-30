Заслуженный работник культуры, писатель Юрий Скальский ушел из жизни в возрасте 88 лет, передает . Его тело обнаружила в собственной квартире супруга литератора. По предварительным данным, он ..

Заслуженный работник культуры, писатель Юрий Скальский ушел из жизни в возрасте 88 лет, передает . Его тело обнаружила в собственной квартире супруга литератора. По предварительным данным, он ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности. Тем не менее, полиция проводит проверку по факту произошедшего.