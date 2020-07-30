Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Коврова.

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Коврова. Он подозревается в неправомерном доступе к информационным ресурсам АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Государственной корпорации «Ростех»).По версии следствия, мужчина на личном компьютере, используя персональные логин и пароль сотрудников «Сигнала», осуществил неправомерный доступ к информационным ресурсам предприятия и уничтожил охраняемую законом информацию.