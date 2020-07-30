Как избежать банкротства застройщиков и мошенничества в жилищном строительстве? Партия ЛДПР предлагает отказаться от системы ипотечного кредитования и долевого строительства.

Как избежать банкротства застройщиков и мошенничества в жилищном строительстве? Партия ЛДПР предлагает отказаться от системы ипотечного кредитования и долевого строительства. Владимир Жириновский, председатель ЛДПР: ЖСК — это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив. Вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете…всё-всё…То есть надёжная. Но и здесь мошенники влезли. Они организуют кооператив