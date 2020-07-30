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<a href="https://33live.ru/novosti/30-07-2020-migracionnyj-uchet-inostrannyx-grazhdan-i-lic-bez-grazhdanstva-novyj-vypusk-proekta-dostupnoe-pravo.html" target="_blank">Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Новый выпуск проекта Доступное Право</a> - Этот выпуск посвящен миграционному учету иностранных граждан и лиц без гражданства.