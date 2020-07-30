Этот выпуск посвящен миграционному учету иностранных граждан и лиц без гражданства.
Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на странице проекта «Доступное право»! В рамках проекта мы освещаем самые актуальные темы и отвечаем на интересующие вас вопросы, которые относятся к компетенции органов внутренних дел и соблюдению ваших прав и свобод. Этот выпуск посвящен миграционному учету иностранных граждан и лиц без гражданства, мы расскажем, что является, основанием для постановки на миграционный учет, что он в себя включает, а также какие категории иностранных граждан подлежат постановке на миграционный учет. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства – это государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о их перемещениях. В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», миграционный учет включает в себя: - регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания, а также фиксацию иных установленных сведений; - обработку, анализ, хранение, защиту и использование информации о количественных и качественных социально-экономических и иных характеристиках миграционных процессов; - ведение государственной информационной системы миграционного учета, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 9 основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом МВД России уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Форма уведомления, утверждена приказом МВД России от 30 июля 2019 года № 514. Уведомление должно быть представлено в территориальный орган МВД России принимающей стороной или в определенных случаях самим иностранным гражданином. Уведомление заполняется разборчиво от руки ручкой с черными или темно-синими чернилами или с использованием технических средств на русском языке заглавными печатными буквами и цифрами. Исправления не допускаются. В отдельных случаях уведомление заполняется в двух экземплярах, в частности при направлении его по почте. Территориальный орган МВД России в течение трех рабочих дней со дня приема уведомления непосредственно, через МФЦ либо по почте фиксирует в своих учетных документах сведения об адресе места пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства либо об адресе организации, по которому он подлежит постановке на учет, и вносит соответствующую информацию в государственную информационную систему миграционного учета. Постановке на учет по месту пребывания подлежат: 1. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин: а) не имеет места жительства; б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания; в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом; г) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места жительства; д) находится в учреждении, исполняющем административное наказание; 2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев если иностранный гражданин: а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания; б) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места жительства; в) находится в учреждении, исполняющем административное наказание. Также отмечаем, что некоторые иностранные граждане не подлежат учету по месту пребывания, в частности: - главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, члены парламентских и правительственных делегаций иностранных государств, руководители международных организаций, въехавшие в Российскую Федерацию по приглашению федерального органа государственной власти или органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также следующие с указанными лицами члены их семей. Следует отметить, что в отношении отдельных категорий иностранных граждан постановка на учет по месту пребывания осуществляется в особом порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или международным договором. Так, например, высококвалифицированные специалисты и члены их семей освобождаются от обязанности постановки на миграционный учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня въезда на территорию Российской Федерации. При этом указанные граждане, зарегистрированные по месту жительства (либо поставленные на учет по месту пребывания) в Российской Федерации, в случае их передвижения по территории России и при прибытии в новое место пребывания на срок, не превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности постановки на учет по новому месту пребывания. По истечении указанных сроков они обязаны встать на учет по новому месту пребывания, в срок, не превышающий семи рабочих дней. Обращаем ваше внимание, что в 2020 году предоставление услуг МФЦ, в том числе в части их перечня и организации приема граждан, может быть ограничено. Работа подразделений системы МВД России осуществляется в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Порядок работы рекомендуется предварительно уточнить. Уважаемые друзья, спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы по данной или любой другой тематике, касающиеся деятельности органов внутренних дел и ваших прав, присылайте их на электронную почту Правового управления [email protected]
Мы с радостью на них ответим. Однако в случае, если вам необходима юридическая помощь, вы можете направить обращение в соответствующий орган государственной власти согласно Федеральному закону № 59-ФЗ. До скорых встреч на странице нашего проекта!