Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Ему также не разрешили совершать двухчасовые прогулки, на которых настаивали адвокаты. Напомним, что 8 ..

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Ему также не разрешили совершать двухчасовые прогулки, на которых настаивали адвокаты.Напомним, что 8 июня Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом виде, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с отечественной легковушкой под управлением 57-летнего Сергея Захарова. Мужчина умер в больнице на следующий день, артист был задержан и взят под домашний арест.