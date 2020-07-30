C 27-го июля, но информация об этом появилась только сегодня — на сайте Департамента здравоохранения. Сипягинская администрация называет его новым руководителем. Хотя для владимирского

C 27-го июля, но информация об этом появилась только сегодня — на сайте Департамента здравоохранения. Сипягинская администрация называет его новым руководителем. Хотя для владимирского здравоохранения Безруков — человек не новый. Он уже его возглавлял при губернаторе Виноградове. И выпал из публичного пространства в конце марта 2013 года. Тогда Светлану Орлову только-только назначили губернатором ещё с