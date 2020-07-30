Во Владимире на «Пекинке» пришлось тушить автомобиль. Происшествие случилось в районе дома 20а по улице Куйбышева. На проезжей части загорелся легковой автомобиль. Судя по этому видео,

Во Владимире на «Пекинке» пришлось тушить автомобиль. Происшествие случилось в районе дома 20а по улице Куйбышева. На проезжей части загорелся легковой автомобиль. Судя по этому видео, некоторые автомобилисты припарковались рядом, чтобы помочь владельцу затушить очаг возгорания, но огнетушители не помогли, пламя разрослось до площади 2-х квадратных метров. На помощь пришли пожарные расчеты. Выяснилось, что огонь