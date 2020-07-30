Новый состав горсовета определится в сентябре. Выборы пройдут в несколько дней: 11, 12 и 13 сентября. Новшество впервые попробовали в этом году на голосовании по поправкам в Конституцию. Из-за

Новый состав горсовета определится в сентябре. Выборы пройдут в несколько дней: 11, 12 и 13 сентября. Новшество впервые попробовали в этом году на голосовании по поправкам в Конституцию. Из-за коронавируса так пытались разделить потоки людей. Кроме того, выяснилось, что так удобнее, потому что избиратели идут голосовать в подходящий для них день. Опыт применят и в