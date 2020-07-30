Злоумышленник, находясь на подземной автопарковке и воспользовавшись удобным моментом, похитил комплекты шин потерпевших...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении автомобильных колес.В территориальный отдел полиции обратился 35-летний житель столицы. Он сообщил, что неизвестные похитили комплект зимних колес на литых дисках, которые хранились на подземной автопарковке на Мичуринском проспекте. Ущерб составил более 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний неработающий мужчина. Установлено, что злоумышленник заехал на парковку на своем автомобиле, используя карточку для въезда, которая сохранилась у него после предыдущей работы водителем. Воспользовавшись удобным моментом, он погрузил комплект шин потерпевшего в свою машину и отвез в гараж.В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанного еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник аналогичным способом похитил комплект летней резины с литыми дисками стоимостью 400 тысяч рублей, принадлежавший 36-летнему москвичу.Сотрудниками полиции похищенное изъято и будет возращено законным владельцам.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93