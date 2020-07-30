В ночь на 30 июля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на территории яхт-клуба в Красносельском районе Санкт-Петербурга, передает телеканал . Внутри ..

В ночь на 30 июля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на территории яхт-клуба в Красносельском районе Санкт-Петербурга, передает телеканал "". Внутри хранились плавучие знаки и лодки.Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. С ним боролись 63 человека и 15 единиц техники. Последствия пожара сняли на видео.