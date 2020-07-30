Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию с задержанием россиян под Минском. Дипломат рассказал, почему мужчины оказались в санатории.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию с задержанием россиян под Минском. Дипломат рассказал, почему мужчины оказались в санатории.По его словам, россияне ехали через Белоруссию транзитом. Они планировали вылететь из Минска 25 июля, но опоздали на рейс. В результате они решили остановиться в лечебном учреждении "Белорусочка", расположенном недалеко от столицы.Мезенцев отметил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал контракт с коммерческим предприятием. У каждого из задержанных был заключен трудовой договор с фирмой. Согласно неподтвержденной информации, они работали охранниками.Напомним, о задержании граждан России стало известно 29 июля. Они смутили местных жителей нехарактерным для туристов поведением и одеждой в стиле милитари. Власти Белоруссии считают, что россияне являются бойцами частной военной компании Вагнера.Вечером того же дня президент Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Он назвал случившееся "чрезвычайным происшествием" и потребовал разъяснений у Москвы. В настоящее время Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.20 Апр 2020 в 3:18 PDTЭксперт Богдан Безпалько заявил, что задержание россиян под Минском. Александр Лукашенко пытается напугать граждан государственным переворотом. В то же время глава страны хочет показать Западу, что не зависит от Кремля.