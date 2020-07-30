По сравнению с предыдущим кварталом его величина выросла на 813 рублей.

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Его размер составляет: на душу населения – 11093 рубля, для трудоспособного населения – 12085 рублей, для пенсионеров – 9303 рубля, для детей – 11294 рубля.По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 813 рублей.Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения региона, формирования бюджета, начисления и расчёта ряда социальных выплат.