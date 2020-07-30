Стало известно, сколько получают участники шоу Дом-2. Самые большие гонорары – у главных скандалистов.

Стало известно, сколько получают участники шоу "Дом-2". Самые большие гонорары – у главных скандалистов.Участникам проекта запрещено раскрывать свои зарплаты. Они рассказывают о полученных деньгах, когда уходят за периметр либо анонимно.По имеющейся информации, зарплата на упала в два раза. Экс-участник Рустам Солнцев получал пять тысяч долларов в месяц, а самый большой гонорар был у Виктории Бони – восемь тысяч долларов. Солнцев заявил, что другие участники проекта получали такую же сумму, как и он.Это касается Ольги Бузовой и Алены Водонаевой. На тот момент это было примерно 150 тысяч рублей. Сейчас ведущий шоу Влад Кадони имеет "максимум 140 тысяч в месяц".7 Ноя 2018 в 6:12 PSTБородина и Бузова получают сейчас больше, поскольку участвуют еще в одном проекте – "Бородина против Бузовой". По некоторым данным, их зарплата зависит от количества съемочных дней. Порой сумма достигает 30 тысяч долларов.Рядовые участники довольствуются не такими крупными суммами, как их коллеги десять лет назад. На протяжении испытательного срока, а это два месяца, им платят всего 17 тысяч рублей. Кто много скандалит, имеет больше денег – от 70 до 150 тысяч рублей.