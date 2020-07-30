В Сети появился рейтинг самых популярных сериалов за первое полугодие 2020-го. Список фаворитов российских зрителей составил портал Кино Mail.ru.

В Сети появился рейтинг самых популярных сериалов за первоеполугодие 2020-го. Список фаворитов российских зрителей составил портал "КиноMail.ru".На вершине хит-парада оказался российский сериал "Зулейхаоткрывает глаза". Картина снята по одноименной книге писательницы ГузельЯхиной.Премьера ленты состоялась в апреле. Картина наделала много шума. Противсериала выступили коммунисты, а также татарские националисты. Авторов обвинилив искажении истории. Отметим, что исполнительница главной роли в теленовелле Чулпан Хаматова призналась, что после выхода нескольких эпизодовей начали поступать угрозы от неизвестных лиц.Вторую строчку списка занял . Сериал повествует опсихотерапевте, который использует в практике необычные методы. Специалистпогружает клиентов в ситуацию мощнейшего стресса, тем самым избавляя их отподсознательных страхов. Главную роль в теленовелле исполнил зять актера МихаилаБоярского Максим Матвеев. Лента получила хорошие рейтинги, поэтому создателирешили снимать ее продолжение.Бронзу в рейтинге получила зарубежная драмарежиссера Паоло Соррентино "Новый Папа". Лента является продолжением не менеепопулярной теленовеллы "Молодой Папа". Вкартине снялись Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо и российская актрисаЮлия Снигирь.Четвертую строчку занял , вкотором роль легендарного вокалиста исполнил актер Милош Бикович. Картинарассказывает о знакомстве Муслима Магомаева с оперной певицей Тамарой Синявской. В пятеркулидеров вошел многосерийный .21 Апр 2020 в 12:50 PDTОтечественным зрителям очень понравились теленовеллы "Мир!Дружба! Жвачка!" – криминальная комедия, повествующая о жизни российскихподростков 90-х, а также – американская фантастика о живущихсреди людей андроидах. Высоко аудитория оценила ленты: "Чужак", "Патриот","Убивая Еву" и "Миллиарды".