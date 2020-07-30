В Сети появился рейтинг самых популярных сериалов за первое
полугодие 2020-го. Список фаворитов российских зрителей составил портал Кино
Mail.ru.
В Сети появился рейтинг самых популярных сериалов за первое
полугодие 2020-го. Список фаворитов российских зрителей составил портал "Кино
Mail.ru".
На вершине хит-парада оказался российский сериал "Зулейха
открывает глаза". Картина снята по одноименной книге писательницы Гузель
Яхиной.
Премьера ленты состоялась в апреле. Картина наделала много шума. Против
сериала выступили коммунисты, а также татарские националисты. Авторов обвинили
в искажении истории. Отметим, что исполнительница главной роли в теленовелле Чулпан Хаматова призналась, что после выхода нескольких эпизодов
ей начали поступать угрозы от неизвестных лиц.
Вторую строчку списка занял . Сериал повествует о
психотерапевте, который использует в практике необычные методы. Специалист
погружает клиентов в ситуацию мощнейшего стресса, тем самым избавляя их от
подсознательных страхов. Главную роль в теленовелле исполнил зять актера Михаила
Боярского Максим Матвеев. Лента получила хорошие рейтинги, поэтому создатели
решили снимать ее продолжение.
Бронзу в рейтинге получила зарубежная драма
режиссера Паоло Соррентино "Новый Папа". Лента является продолжением не менее
популярной теленовеллы "Молодой Папа". В
картине снялись Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо и российская актриса
Юлия Снигирь.
Четвертую строчку занял , в
котором роль легендарного вокалиста исполнил актер Милош Бикович. Картина
рассказывает о знакомстве Муслима Магомаева с оперной певицей Тамарой Синявской. В пятерку
лидеров вошел многосерийный .
21 Апр 2020 в 12:50 PDT
Отечественным зрителям очень понравились теленовеллы "Мир!
Дружба! Жвачка!" – криминальная комедия, повествующая о жизни российских
подростков 90-х, а также – американская фантастика о живущих
среди людей андроидах. Высоко аудитория оценила ленты: "Чужак", "Патриот",
"Убивая Еву" и "Миллиарды".