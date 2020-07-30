Участница реалити-шоу Дом-2 Саша Черно очень переживала из-за беременности, ведь она у нее вторая. Ранее девушка потеряла ребенка, поэтому боялась негативных последствий в будущем. Однако малыш благополучно появился на свет.

Участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно очень переживала из-за беременности, ведь она у нее вторая. Ранее девушка потеряла ребенка, поэтому боялась негативных последствий в будущем. Однако малыш благополучно появился на свет.Врачи были уверены, что Саша Черно родит не позже 20 июля. Они оказались не правы. Мальчик появился на свет 30-го числа. Вес малыша составил 3,6 килограмма, а рост – 55 сантиметров. Саша и ее наследник чувствуют себя хорошо.От любимой не отходил ни на шаг Иосиф Оганесян. За их отношениями следила вся страна, поэтому молодой человек продолжил делиться с поклонниками самыми сокровенными моментами. В последние дни он даже принимал ставки – спросил у подписчиков, в какой день появится малыш.Саша не откладывает мобильный телефон ни на минуту. Она поблагодарила поклонников за поддержку. Девушка призналась, что ее переполняют эмоции. "Слишком долго ждали малыша", – отметила она.30 Июл 2020 в 2:17 PDTКстати, недавно Саша Черно снялась полуобнаженной, несмотря на беременность и далекую от идеала фигуру. Недоброжелатели высмеивали фотографии звезды "Дома-2". Сначала девушка резко реагировала на выпады хейтеров, но потом перестала обращать на них внимание.Напомним, что в реалити-шоу "Дом-2" . Такого не было за всю историю проекта.