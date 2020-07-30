За возвращение прямых выборов мэра. Глава администрации Владимира на свой странице в соцсети выступает за прямые выборы градоначальника. Заявление появилось после отставки Ольги Деевой,

За возвращение прямых выборов мэра. Глава администрации Владимира на свой странице в соцсети выступает за прямые выборы градоначальника. Заявление появилось после отставки Ольги Деевой, которая была мэром областной столицы последние пять лет. И вот теперь Шохин, который был при Деевой сити-менеджером, высказался, что нового главу должны выбирать горожане на прямых выборах. Андрей Шохин, глава