Гражданин заметил компанию молодых людей, распивающих алкогольные напитки на аллее. В ходе возникшего конфликта мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СЗАО, ОМВД России по району Строгино при силовой поддержке сотрудников СОБР ВНГ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в хулиганстве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Через службу «02» поступило сообщение о том, что на улице Исаковского, напротив одной из школ, прозвучали выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих граждан, предположительно с огнестрельными ранениями, которые были госпитализированы в медицинское учреждение города Москвы. Позже в больницу обратился еще один пострадавший.Следственно-оперативной группой с использованием служебной собаки был установлен автомобиль ВАЗ-2111, к которому подошел злоумышленник после стрельбы.При проведении осмотра машины были обнаружены и изъяты: предмет, конструктивно схожий с револьвером «Наган», пистолетная рама со стволом и затвор, сигнальный пистолет и магазин к нему, а также 252 патрона разного калибра.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Исаковского задержали подозреваемого, им оказался 49-летний местный житель.В ходе осмотра места жительства задержанного также обнаружены и изъяты: предмет, конструктивно схожий с револьвером, предметы, схожие с карабином в количестве трех штук, боеприпасы в количестве 264 штук, составные части различного оружия; порох весом 250 граммов. Все изъятое отправлено на исследование.Установлено, что данный гражданин с товарищем заметил компанию молодых людей, распивающих алкогольные напитки на аллее, расположенной на улице Исаковского. В ходе возникшего конфликта мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. После этого злоумышленник проследовал к своему автомобилю, оставил там оружие и скрылся.Дознанием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ «Хулиганство», 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56