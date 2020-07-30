По итогам прошедших 6 месяцев текущего года в столице зарегистрировано 188 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих мототранспортом...

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве проведен анализ состояния аварийности с участием водителей мототранспорта.По итогам прошедших 6 месяцев текущего года в столице зарегистрировано 188 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих мототранспортом, в которых 14 человек погибли и 194 получили ранения различной степени тяжести.При этом наблюдается снижение основных показателей аварийности с данной категорией. По сравнению с прошлым готом количество ДТП сократилось на 43%, погибших на 33% и раненых на 45%.Основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта, в результате которых погибли и пострадали люди, являются несоблюдение скорости конкретным условиям (54 ДТП), неправильный выбор дистанции (21 ДТП), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (10 ДТП) и нарушение правил перестроения (9 ДТП).Среди сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям нарушений Правил дорожного движения со стороны мотоциклистов, по итогам первого полугодия текущего года преобладают такие, как несоблюдение требований ОСАГО (в 41 случае ДТП), управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление транспортным средством (в 26 случаях ДТП), а также нарушение правил применения мотошлема (в 25 случаях дорожных аварий).Столичная Госавтоинспекция призывает любителей мототранспорта не пренебрегать требованиями Правил дорожного движения и более ответственно относиться к участию в дорожном движении. Соблюдайте правила безопасного передвижения, используйте защитную экипировку и не допускайте передвижения, не обладая необходимыми навыками управления. Помните, что мотоцикл – это достаточно опасный вид транспорта в условиях интенсивного автомобильного потока крупного мегаполиса. Берегите себя и свою жизнь!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81