Мещанским районным судом города Москвы злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ...

Мещанским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор 30-летней женщине и ее 57-летнему супругу, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Как сообщалось ранее, мошенники разработали схему хищения денежных средств со счетов различных фирм. Они предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в кредитных организациях, где были открыты счета потерпевших, а затем легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета граждан, вовлечённых в противоправную деятельность.Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности. Супруги были задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в мае 2019 года.Мещанским районным судом города Москвы злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы со сроком заключения 3 года и 6 месяцев каждому в колонии общего режима.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26