30 июля на перекрестке улиц Труда и Свободы в Челябинске загорелось недостроенное здание отеля, передает . На место выехали экстренные службы. Отмечается, что построить гостиницу ..
<a href="https://33live.ru/novosti/30-07-2020-v-chelyabinske-zagorelsya-nedostroennyj-otel.html" target="_blank">В Челябинске загорелся недостроенный отель</a> - 30 июля на перекрестке улиц Труда и Свободы в Челябинске загорелось недостроенное здание отеля, передает . На место выехали экстренные службы. Отмечается, что построить гостиницу ..
[url=https://33live.ru/novosti/30-07-2020-v-chelyabinske-zagorelsya-nedostroennyj-otel.html]В Челябинске загорелся недостроенный отель[/url] - 30 июля на перекрестке улиц Труда и Свободы в Челябинске загорелось недостроенное здание отеля, передает . На место выехали экстренные службы. Отмечается, что построить гостиницу ..