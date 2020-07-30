Власти сослались на отсутствие ненужной для получения денег справки об инвалидности

Власти Камешковского района отказали 6-летнему ребёнку с ВИЧ-инфекцией в ежемесячной денежной выплате, сославшись на отсутствие ненужной для получения денег справки об инвалидности.По информации прокуратуры Владимирской области, опекун мальчика обратилась в Управление образование по Камешковскому району с заявлением на денежные выплаты, однако услышала отказ из-за отсутствия справки об инвалидности. На самом деле, эта справка не нужна для оформления выплат для детей-инвалидов.Благодаря действиям прокуратуры Камешковского района, через суд ребёнку увеличили пособие.