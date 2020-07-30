Срок эксплуатации новых труб - до 25 лет

Во Владимире на Судогодском шоссе в микрорайоне Коммунар компания «Т Плюс» заменила более 380 метров квартальных и разводящих трубопроводов. Стоимость работ, по данным городском администрации, составила почти 4,6 миллионов рублей.Изношенные теплосети заменили на трубы в пенополиуретановой изоляции сроком эксплуатации до 25 лет. Новый трубопровод также оснащён системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющего непрерывно контролировать его состояние и устранять повреждения.