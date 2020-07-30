При падении были повреждены три гаража

Очевидцы засняли на камеру телефона, как в Коврове падает вышка связи. Вышка находилась на балансе "Ростелекома" - "Вестям" подтвердили эту информацию в компании, как и то, что сооружение как раз сегодня должны были демонтировать - вышка уже долгое время не использовалась по назначению. "Ростелеком" заключил договор с подрядчиком на демонтаж, но, видимо, во время работ что-то пошло не так... Известно, что при падении были повреждены три гаража. Обошлось без пострадавших.Информация уточняетсяФото, видео "Подслушано Ковров"