Накануне в Ковровском городском суде продолжилось слушание уголовного дела в отношении 23-летнего Семена Федулина.

Накануне в Ковровском городском суде продолжилось слушание уголовного дела в отношении 23-летнего Семена Федулина, сбившего детей на пешеходном переходе в Мелехове.Напомним, трагедия произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года. 23-летний водитель решил обогнать остановившуюся перед зеброй машину. Выехал на встречную полосу через сплошную линию и на скорости более 90 км\час сбил двух 13-летних детей. Они скончались.По неизвестной причине вчера из 9 вызванных на заседание свидетелей ни один не явился. По данным "Ковровских вестей", их решили вызвать повторно. Также стало известно, что возбуждено ещё одно уголовное дело. По какой статье, мы сообщим дополнительно.