Кабинет подарков – это витрина популярных интернет-магазинов, предоставляющих возврат денежных средств за совершаемые покупки.

Энергосбыт Волга совместно со стратегическим партнёром ООО «Кэшбэкфорс» запустили в личном кабинете ООО «ЭСВ» для физических лиц кабинет подарков для совершение выгодных покупок с кэшбэком*.Кабинет подарков – это витрина популярных интернет-магазинов, предоставляющих возврат денежных средств за совершаемые покупки. Среди них такие крупные торговые сети, как М.Видео, Эльдорадо, Дочки-Сыночки, Мегафон, Остин, Спортмастер и другие.Для получения кэшбэка при покупке в интернет-магазинах необходимо зарегистрироваться в кабинете подарков, выбрать на его странице интересующий магазин и совершить покупку. Получаемый от интернет-магазина кэшбэк можно будет вывести на свою банковскую карту или номер мобильного телефона.Новая услуга для клиентов Энергосбыт Волга призвана популяризовать дистанционные абонентские сервисы компании и предоставить клиентам возможность совершать привычные и полезные действия в рамках одной платформы.На правах рекламы