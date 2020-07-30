Волшебное и безграничное погружение в сказочный мир сновидений. В Областном театре кукол поставили моноспектакль для особенных зрителей. Он называется «Где прячутся сны». Его могут

Волшебное и безграничное погружение в сказочный мир сновидений. В Областном театре кукол поставили моноспектакль для особенных зрителей. Он называется «Где прячутся сны». Его могут смотреть дети с ограниченными возможностями по слуху. Потому что спектакль специально рассчитан на них. ЖИВОЙ ЗВУК _ реплика Хранителя снов: Я показываю сказки разных форм и цветов, в небе смешиваю